Korsel dan AS Menggelar Latihan Untuk Operasi Militer di Fasilitas Bawah Tanah

Photo : YONHAP News

Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar latihan gabungan untuk mempersiapkan operasi militer di lingkungan bawah tanah, seperti terowongan Korea Utara.Komando Operasi Darat Angkatan Darat Korea Selatan mengumumkan bahwa kedua militer memulai latihan tersebut pada hari Senin (17/03) di tempat pelatihan di Paju, Provinsi Gyeonggi-do, sebagai bagian dari latihan militer gabungan Freedom Shield.Dalam latihan yang akan berlangsung hingga hari Kamis (20/03) mendatang, sekitar 370 personel dari kedua negara dikerahkan, termasuk pasukan dari Brigade Pendukung Manuver Khusus Komando Operasi Darat, Unit Tempur Dronebot, Divisi Infanteri Mekanis Ibu Kota, dan lainnya.Latihan tersebut berfokus pada penyempurnaan metode pertempuran di terowongan bawah tanah, fasilitas penyimpanan senjata pemusnah massal bawah tanah, serta jaringan kereta bawah tanah di Korea Utara.Hal itu didasarkan karena rezim Pyongyang diduga memiliki ribuan basis bawah tanah dan tempat persembunyian.Pihak militer mengatakan bahwa melalui latihan kali ini, tentara Korea Selatan dan AS dapat bersatu sebagai 'One Team' untuk bertukar strategi dalam menjalankan operasi dan pertempuran di fasilitas bawah tanah.