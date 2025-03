Plt. Dubes AS Untuk Korsel Sebut Penetapan Negara Sensitif Bukan Masalah Serius

Photo : YONHAP News

Pelaksana Tugas Duta Besar AS untuk Korea Selatan Joseph Yun mengatakan dalam sebuah seminar pada hari Selasa (18/03) bahwa situasi dimana Kementerian Energi AS mengklasifikasikan Korea Selatan sebagai "Negara Sensitif" tidak perlu ditanggapi terlalu serius.Yun menyatakan bahwa daftar "Negara Sensitif" hanya berhubungan dengan ruang eksperimen atau laboratorium dari Kementerian Energi.Menurutnya, informasi yang sensitif tidak boleh bocor ke luar laboratorium, namun diketahui terlalu banyak orang Korea yang mengunjungi laboratorium untuk penelitian, khususnya lebih dari 2 ribu orang pada tahun lalu yang mencakup mahasiswa, peneliti, pegawai negeri, dan lainnya, sehingga daftar tersebut dibuat.Ia menjelaskan bahwa masuknya Korea Selatan dalam daftar "Negara Sensitif" disebabkan karena ada kesalahan dalam penanganan sejumlah informasi sensitif.Sementara itu Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa penetapan Korea Selatan sebagai "Negara Sensitif" pada bulan Januari lalu oleh Kementerian Energi AS disebabkan karena masalah keamanan terhadap lembaga penelitian di bawah Kementerian Energi AS, bukan kebijakan luar negeri.