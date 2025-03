Para Penyanyi K-Pop Memenangkan Penghargaan di iHeart Radio Music Awards 2025

Photo : YONHAP News

Deretan penyanyi K-pop berhasil memenangkan penghargaan dalam acara 'iHeartRadio Music Awards 2025' di Amerika Serikat.Menurut laman resmi iHeartRadio pada hari Senin (17/03) waktu setempat, Jimin dari BTS mendapatkan penghargaan 'K-pop Song of the Year' lewat album solo keduanya 'Who'.Grup ATEEZ meraih penghargaan 'K-pop Artist of the Year' dan album mini dari Stray Kids 'ATE' memenangkan penghargaan 'K-pop Album of the Year'.Selain itu, grup ILLIT menjadi pemenang dalam penghargaan 'K-pop Best New Artist', dan Yeonjun dari grup TXT berhasil mendapatkan penghargaan 'Favorite K-pop Dance Challenge' lewat album solo 'GGUM'.iHeartRadio Music Awards merupakan ajang penghargaan musik populer yang diselenggarakan oleh stasiun radio online AS, iHeartRadio sejak tahun 2014 lalu.