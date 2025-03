AS: Beberapa Negara Dapat Hindari Tarif Resiprokal Dengan Hentikan Hambatan Perdagangan

Photo : YONHAP News

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Scott Bessent mengatakan bahwa beberapa negara dapat menghindari tarif baru AS yang akan berlaku pada tanggal 2 April melalui negosiasi atau kesepakatan, jika mereka menghentikan praktik perdagangan yang tidak adil.Bessent menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Selasa (18/03) dalam sebuah wawancara dengan Fox Business yang memaparkan rencana Presiden AS, Donald Trump untuk tarif timbal balik atau resiprokal.Bessent mengatakan bahwa Washington akan menyampaikan kepada mitra dagangnya pada tanggal 2 April sejumlah angka yang mewakili tarif dan hambatan lainnya.Ia juga mengatakan bahwa AS akan memberikan negara-negara mitra dagang usulan tarif AS berdasarkan tarif mereka sendiri, hambatan non-tarif, manipulasi mata uang, pendanaan yang tidak adil, dan penekanan tenaga kerja, bersama dengan kesempatan untuk bernegosiasi guna menghindari "tembok tarif".Ia menambahkan bahwa jika negara-negara mitra dagang menghentikan praktik tersebut, maka AS tidak akan "memasang tembok tarif".Bessent selanjutnya mengatakan bahwa untuk beberapa negara, tarifnya bisa sangat rendah, sementara beberapa negara lainnya bisa sangat tinggi.