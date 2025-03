Photo : YONHAP News

Lagu "Who" milik Jimin dari grup BTS, bertahan di Billboard Hot 100 selama 33 minggu, mencetak rekor sebagai lagu hit dari K-pop dengan masa charting terlama di tangga lagu utama Billboard Hot 100 AS.Menurut tangga lagu terbaru yang dirilis pada hari Selasa (18/03) waktu setempat, lagu utama dari album solo keduanya, "Who," naik 12 peringkat dari pekan sebelumnya ke posisi 29, menandai minggu ke-33 untuk bertahan di Billboard Hot 100.Demikian pula, "Who" yang dirilis pada bulan Juli tahun lalu, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh BTS dengan “Dynamite” yang bertahan di Bollboard Hot 100 selama 32 minggu.Dalam tangga lagu minggu ini, anggota girl group BLACKPINK, seperti Rosé, Jennie, dan Lisa juga mencetak pencapaian gemilang, sebagaimana lagu kolaborasi hit Rosé dan Bruno Mars "APT" mempertahankan posisi ke-6 selama 3 minggu berturut-turut, dan sekaligus menandai minggu ke-21 berada di tangga lagu Billboard Hot 100.Jennie juga kembali mencetak sejarah di dunia musik internasional, sebagaimana Billboard mengumumkan bahwa tiga lagu dari album solo terbaru Jennie, Ruby, berhasil masuk ke tangga lagu Hot 100.Lagu "Handlebars", kolaborasi Jennie dengan penyanyi pop dunia Dua Lipa, berhasil debut di posisi ke-80, sementara lagu utama dari albumnya, "like JENNIE", juga memasuki tangga lagu di peringkat ke-83. Tak hanya itu, singel pra-rilisnya, "ExtraL" yang menampilkan Doechii, kembali masuk ke Hot 100 di peringkat ke-99.Pencapaian serupa menjadikan Jennie sebagai solois K-pop wanita pertama dalam sejarah Billboard yang memiliki enam lagu berbeda di Hot 100, termasuk tiga lagu yang baru saja masuk secara bersamaan di tangga lagu tersebut.