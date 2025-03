Photo : YONHAP News

Setelah kesuksesan serial "Squid Game," drama original Netflix "When Life Gives You Tangerines" kini melanjutkan tren popularitas global.Netflix mengumumkan pada hari Rabu (19/03) bahwa serial "When Life Gives You Tangerines" mencatatkan 6 juta jumlah tontonan dalam waktu dua minggu setelah dirilis, dan berhasil menempati peringkat ke-2 dalam kategori Global Top 10 Series (Non-English).Selain di Korea Selatan, drama Korea ini juga masuk dalam daftar Top 10 di 41 negara, termasuk Brasil, Chili, Meksiko, dan Turki.Drama When Life Gives You Tangerines, yang dibintangi oleh IU dan Park Bo-gum, menggambarkan kisah cinta yang manis dan perjuangan pasangan suami istri Gwan-sik dan Ae-sun dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, berlatar di pulau Jeju pada tahun 1960-an hingga Seoul pada tahun 1980-an.