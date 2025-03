Kejaksaan Menggeledah Rumah dan Kantor Walikota Seoul Dalam Penyelidikan Dugaan Korupsi

Photo : YONHAP News

Kejaksaan telah menggeledah rumah dan kantor Walikota Seoul, Oh Se-hoon sebagai bagian dari investigasi atas tuduhan terhadap broker politik, Myung Tae-kyun.Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul mengirimkan para penyelidik dan jaksa ke rumah Oh dan Balai Kota Seoul pada hari Kamis pagi (20/03) untuk mengamankan sejumlah barang yang terkait dengan penyelidikan.Oh dituduh menerima data jajak pendapat dan saran strategis dari Myung selama pemilihan sela Walikota Seoul tahun 2021 dan membayar layanan tersebut secara tidak langsung melalui Kim Han-jeong, seorang pengusaha yang dekat dengannya.Kejaksaan telah menyelidiki para pejabat kota Seoul terkait tuduhan tersebut.Pada akhir Februari, jaksa penuntut juga menggerebek rumah dan kantor Kim dan memanggilnya tiga kali untuk diperiksa terkait mengapa ia mengirimkan uang sebesar 33 juta won atau sekitar 23 ribu dolar AS kepada mantan manajer akuntansi Myung, Kang Hye-kyung.