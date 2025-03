Reuters: AS Akan Meningkatkan Jumlah Impor Telur Dari Korsel

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah mengumumkan rencana untuk mengimpor lebih banyak telur dari Korea Selatan untuk mengatasi kekurangan pasokan yang disebabkan oleh penyebaran flu burung.Menurut Reuters, Menteri Pertanian AS, Brooke Rollins mengatakan dalam sebuah panggilan telepon dengan kelompok-kelompok industri dan wartawan pada hari Kamis (20/03) waktu setempat, bahwa AS akan mulai mengimpor lebih banyak telur dari Korea Selatan.Sejak wabah flu burung di AS dimulai pada tahun 2022, sekitar 166 juta ayam petelur telah dimusnahkan atau mati, yang kemudian menyebabkan kekurangan pasokan telur secara nasional dan mendorong harga telur menyentuh rekor tertinggi.Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah AS telah berupaya untuk meningkatkan impor telur dari luar negeri.Namun, AS belum mengungkapkan rincian mengenai waktu dan jumlah impor telur dari Korea Selatan.