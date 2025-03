Korsel dan AS Sepakat Untuk Menyelesaikan Masalah Penetapan Korsel Sebagai Negara Sensitif

Photo : YONHAP News

Sehubungan dengan penetapan Korea Selatan sebagai negara sensitif oleh Kementerian Energi AS, Seoul dan Washington sepakat untuk menjalin kerja sama sesuai proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut.Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya menyatakan bahwa Menteri Ahn Duk-geun bertemu dengan Menteri Energi AS Chris Wright di Washington, D.C., AS pada hari Kamis (20/03) waktu setempat.Kedua menteri itu membahas langkah peningkatan kerja sama di bidang energi termasuk LNG, hidrogen, Reaktor Modular Kecil (SMR), dan lainnya.Untuk kerja sama tersebut, pemerintah kedua negara membuka forum energi gabungan antara swasta dan pemerintah serta dialog kebijakan energi antar-otoritas dua negara.Menurut Menteri Ahn, dua negara menegaskan tekad untuk memecahkan masalah penetapan Korea Selatan sebagai negara sensitif melalui kunjungannya ke AS kali ini, serta momentum kerja sama di bidang energi kedua negara semakin diperkuat.Ia berharap agar kedua negara dapat memimpin pasar energi global melalui pembahasan yang erat terhadap kebijakan energi pemerintahan Trump dan proyek kerja sama.