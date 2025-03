Pengadilan Mengabulkan Permohonan Provisi ADOR Dalam Sengketa Kontrak Dengan New Jeans (NJZ)

Photo : YONHAP News

Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permohonan provisi dari perusahaan agensi ADOR untuk mempertahankan status perusahaan agensi dan melarang penandatanganan kontrak iklan oleh lima anggota dari girl grup New Jeans yang saat ini telah berganti nama menjadi NJZ.Pada bulan November tahun lalu, New Jeans mulai melakukan kegiatan independen dengan alasan bahwa kontrak mereka dengan agensi ADOR telah dibatalkan akibat pelanggaran kontrak oleh ADOR.Setelah itu, ADOR meminta kepada pengadilan agar New Jeans tidak menandatangani kontrak secara independen dan tidak melakukan aktivitas musik yang mencakup pembuatan lirik lagu, musik, dan pementasan di panggung.