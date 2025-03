Pemerintah Akan Membentuk Gugus Tugas Untuk Tangani Isu 'Negara Sensitif'

Photo : YONHAP News

Choi Sang-mok telah mengumumkan rencana untuk membentuk gugus tugas gabungan dari organisasi pemerintah terkait untuk menyelesaikan masalah masuknya Korea Selatan ke dalam Daftar Negara Sensitif dan Negara-negara yang Ditunjuk oleh Kementerian Energi AS.Choi memaparkan rencana tersebut pada hari Senin (24/03) dalam pertemuan dengan para menteri terkait ekonomi setelah menerima laporan dari Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi, Ahn Duk-geun yang belum lama ini melakukan kunjungan ke AS.Choi kemudian memerintahkan pemerintah terkait untuk segera melakukan diskusi lanjutan dengan AS melalui gugus tugas gabungan tersebut.Ia juga turut meninjau sejumlah langkah tanggapan pemerintah terhadap kebijakan tarif timbal balik AS dan tarif lainnya pada masing-masing item, yang akan diumumkan pada tanggal 2 April mendatang.Choi menginstruksikan pemerintah untuk secara aktif mengomunikasikan posisinya kepada pihak AS dan mencari peluang kerja sama dengan sektor swasta.