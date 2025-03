Korut Kecam Keras Latihan Gabungan Korsel-AS-Jepang, Peringatkan Tanggapan

Photo : KBS News

Korea Utara mengecam latihan angkatan laut gabungan baru-baru ini oleh Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang, dengan memperingatkan akan adanya tanggapan yang "sangat kuat" dan "tegas" terhadap segala provokasi dari negara-negara musuh.Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) mengeluarkan kritik tersebut pada hari Selasa (25/03), dengan mengatakan bahwa ketiga negara tersebut melakukan latihan angkatan laut selama empat hari, yang selanjutnya meningkatkan situasi politik dan militer yang sudah tidak stabil di kawasan itu.KCNA mencatat bahwa latihan angkatan laut trilateral tersebut adalah yang pertama dari jenisnya pada tahun ini serta sejak dimulainya pemerintahan Trump yang baru, yang berlangsung bersamaan dengan latihan gabungan tahunan "Freedom Shield" antara Korea Selatan dan AS.Laporan itu melanjutkan bahwa ambisi AS untuk mendominasi seluruh kawasan Asia-Pasifik, bersama dengan pasukan musuh, telah melampaui semua preseden.KCNA kemudian memperingatkan bahwa seiring memburuknya kegilaan anti-Korea Utara yang konfrontatif, upaya dan tindakan Korea Utara untuk menjaga keamanan nasionalnya dan perdamaian regional akan meningkat.Kritik tersebut muncul setelah Korea Selatan, AS, dan Jepang melakukan latihan angkatan laut gabungan dari Senin (17/03) hingga Kamis (20/03) minggu lalu di perairan internasional selatan Pulau Jeju, yang melibatkan kapal induk AS, USS Carl Vinson.