Mendag Korsel dan Gubernur Alaska Bertemu di Seoul Bahas Proyek LNG

Photo : YONHAP News

Gubernur negara bagian Alaska Amerika Serikat, Mike Dunleavy yang mengunjungi Korea Selatan bertemu dengan Menteri Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Ahn Duk-geun pada hari Selasa (25/03) untuk membahas langkah kerja sama di bidang perdagangan dan investasi antara dua negara termasuk proyek gas alam cair (LNG) di Alaska.Menteri Ahn menyatakan bahwa Korea Selatan merupakan negara impor terbesar dari Alaska, dan ia berharap agar kerja sama antara dua negara di bidang industri dan energi dapat menjadi lebih aktif di masa depan sesuai perintah eksekutif Presiden Trump yang mendukung pengembangan wilayah Alaska.Menteri Ahn dan Gubernur Dunleavy menilai bahwa perdagangan dan investasi antara dua negara tetap meningkat di berbagai bidang yang mencakup energi, industri canggih, dan lainnya.Secara khusus, Ahn menekankan kontribusi Korea Selatan di dalam ekonomi AS termasuk lowongan kerja, dan meminta pelaksanaan kebijakan utama AS dengan stabil agar investasi Korea Selatan terhadap AS dapat aktif dilaksanakan.Sementara itu, Gubernur Dunleavy dijadwalkan bertemu dengan perusahaan Korea Selatan seperti POSCO International, SeAH Steel, dan lainnya untuk menjelaskan proyek LNG di Alaska dan membahas investasi terkait.Proyek LNG di Alaska bertujuan untuk mengangkut LNG yang diproduksi di Alaska Utara ke pantai selatan melalui pipa gas sepanjang 1.300 km untuk diekspor ke luar negeri setelah mencairkannya.AS berencana untuk meningkatkan ekspor energi melalui proyek tersebut dan juga menghilangkan defisit perdagangan.