Pejabat Tinggi Intelijen AS Sebut Korut Selalu Siap Untuk Menguji Coba Nuklir Lainnya

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat tinggi intelijen Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Korea Utara "kapan pun" siap untuk melakukan uji coba nuklir lainnya.Direktur Intelijen Nasional (DNI) AS, Tulsi Gabbard menyampaikan penilaian tersebut pada hari Selasa (25/03) waktu setempat, dalam sambutan pembukaannya selama sesi Komite Intelijen Senat AS.Gabbard mengatakan bahwa Korea Utara tampaknya kapan pun siap untuk melakukan uji coba nuklir lainnya dan akan terus melakukan uji coba rudal balistik antarbenua untuk menunjukkan peningkatan kemampuannya sebagai daya ungkit dalam negosiasi di masa mendatang.DNI melanjutkan bahwa pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un sedang mengejar kemampuan strategis dan konvensional yang lebih kuat yang dapat menargetkan pasukan dan sekutu AS di kawasan tersebut, termasuk daratan AS.Ia melanjutkan bahwa hal itu dilakukan untuk meningkatkan daya ungkit dan status negaranya, mempertahankan rezim dan mencapai "setidaknya pengakuan diam-diam sebagai kekuatan senjata nuklir."Gabbard menambahkan bahwa kemitraan strategis yang kokoh dengan Rusia memberikan lebih banyak dukungan finansial, militer, dan diplomatik kepada Kim dalam memperkuat tujuan itu, yang sekaligus mengurangi kebutuhan untuk mematuhi persyaratan ketergantungan dan dukungan terhadap China, serta juga memberikan pengalaman tempur nyata bagi militer Korea Utara.Sementara itu, Kantor DNI menerbitkan "Penilaian Ancaman Tahunan Komunitas Intelijen AS" pada hari yang sama, dan menilai bahwa Kim "tidak memiliki niat" untuk menegosiasikan program senjata strategisnya, yang ia anggap sebagai "penjamin keamanan rezim dan kebanggaan nasional."