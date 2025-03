Hyundai Motor Group Bangun Pabrik Baru di AS, Sistem Produksi Untuk 1 Juta Unit

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor Group mengadakan upacara peresmian ‘Hyundai Motor Group Meta Plant America (HMGMA)’ di Ellabelle, Georgia, Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (26/03) waktu setempat.Mengikuti pabrik Hyundai Motor di Alabama dan pabrik Kia di Georgia, Hyundai Motor Group mulai membangun pabrik pintar dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 300.000 unit di Georgia pada bulan Oktober 2022 di lokasi seluas 11,76 juta ㎡.Dengan selesainya HMGMA, Hyundai Motor Group telah membangun sistem produksi untuk 1 juta kendaraan di AS. Selain itu, rencananya jumlah unit akan ditambah sebanyak 200.000 unit di masa mendatang untuk meningkatkan skala menjadi 1,2 juta unit.Pabrik ketiga Hyundai Motor di AS itu berbasis perangkat lunak yang menerapkan teknologi otomatisasi canggih dan AI, yang menganalisis data sepanjang proses produksi untuk mengelola kualitas.Sistem otomatisasi menggunakan robot diterapkan, dengan robot ‘Spot’ dan ‘All New Atlas’ dari Boston Dynamics yang akan digunakan dalam uji coba.HMGMA memproduksi Ioniq 5 dan Ioniq 9, dan rencananya akan memperluas produksi model Kia dan Genesis di masa depan.Teknologi mobilitas otonom dan hidrogen juga diterapkan untuk merevolusi sistem logistik internal, dengan truk hidrogen Xcient yang digunakan untuk transportasi komponen.Perusahaan-perusahaan afiliasi seperti Hyundai Mobis, Hyundai Glovis, Hyundai Steel, dan Hyundai Transys bekerja sama dengan HMGMA untuk membentuk klaster mobil masa depan canggih, sementara pabrik sel baterai yang dibangun bersama LG Energy Solutions ditargetkan selesai pada tahun depan.Investasi sebesar 8 miliar dolar AS telah dialokasikan, dan diperkirakan 17 perusahaan mitra akan memulai operasi baru di Georgia.