Drama Korea 'When Life Gives You Tangerines' Berhasil Mendominasi Peringkat Global Netflix

Photo : YONHAP News

Sebuah drama Korea dengan nuansa emosional khas negeri ginseng kembali memikat penonton di seluruh dunia.Netflix menyatakan bahwa serial drama 'When Life Gives You Tangerines' berhasil meraih peringkat pertama dalam kategori serial non-bahasa Inggris secara global.Setelah bagian ketiga dirilis pada 21 Maret lalu, jumlah penonton mencapai 5,5 juta, dan menempati peringkat pertama serta melampaui pencapaian sebelumnya, yakni peringkat ke-4 untuk bagian pertama dan dan peringkat ke-2 untuk bagian kedua.Menurut Netflix, drama 'When Life Gives You Tangerines' membuktikan daya tariknya secara global dengan masuk dalam daftar 10 besar di 42 negara, termasuk Korea Selatan.Alur cerita yang melampaui batas negara dan generasi, serta sentuhan emosional khas Korea, disebut sebagai faktor utama kesuksesan drama tersebut.Judul 'When Life Gives You Tangerines' berasal dari dialek Jeju yang berarti "Kamu sudah bekerja keras."Drama ini mengisahkan kehidupan Ae-sun yang diperankan oleh IU dan Moon So-ri serta Gwan-sik yang diperankan oleh Park Bo-gum dan Park Hae-jun, yang berkembang seiring pergantian empat musim sambil menggambarkan cinta antara pria dan wanita serta hubungan orang tua dan anak.