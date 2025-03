AS dan Jepang Sampaikan Belasungkawa Atas Korban dan Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan Korsel

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat mengungkapkan bela sungkawa dan tekadnya untuk memberikan bala bantuan untuk korban dan kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan besar di wilayah Gyeongsang, Korea Selatan.Melalui Kementerian Luar Negerinya, AS mengungkapkan rasa duka atas jatuhnya banyak korban jiwa dan kerusakan parah, termasuk kediaman penduduk dan situs bersejarah.Kemenlu AS menjelaskan bahwa pasukan AS di Korea Selatan siap mendukung pemadaman kebakaran dan memberikan bantuan ke wilayah yang mengalami kerugian.Pihaknya menekankan dukungannya kepada masyarakat Korea, terutama karena sebelumnya Korsel juga memberikan dukungan penuh ketika AS mengalami musibah kebakaran hutan di Los Angelesdan Hawaii.Sementara, Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya juga mengungkapkan duka cita dan belasungkawa atas korban meninggal dan keluarga yang ditinggalkan.Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan, Koichi Mizushima, memberikan penghormatan kepada para petugas pemadam kebakaran, serta simpati terhadap warga yang mengalami kerugian, dan berharap kebakaran hutan dapat segera dipadamkan.