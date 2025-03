Dokumen Rahasia AS: 30 Tahun Lalu AS Golongkan Korsel Sebagai

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan merilis dokumen diplomasi rahasia Amerika Serikat-Korea Selatan berusia 30 tahun yang telah dideklasifikasi pada Jumat (28/03).Menurut dokumen tersebut, AS memasukkan Korea Selatan dalam golongan 'negara sensitif' saat sistem penetapan negara tersebut pertama kali dilakukan tanggal 5 Januari 1981. Korea Selatan baru dikeluarkan dari daftar negara sensitif pada bulan Juli 1994.Di dalam daftar tersebut, 50 negara di dunia digolongkan dalam 'negara sensitif,' yang mencakup Korea Selatan, Korea Utara, China, Brasil, Rusia, dan lainnya.Dokumen lain terkait rapat menjelang gelaran tahap pertama komite kerja sama teknologi sains antara Korea Selatan dan AS menunjukkan persiapan Korsel meminta pencabutan penetapan tersebut di bulan Desember tahun 1993.Pada rapat tersebut, pejabat Korea Selatan menekankan bahwa penetapan Korea Selatan sebagai negara sensitif setara dengan Korea Utara akan menghalangi kerja sama teknologi sains antara dua negara.Dokumen tersebut tidak menunjukkan alasan rinci penetapan Korsel sebagai negara sensitif, dan menyebutkan bahwa di saat itu pemerintah Korea Selatan juga tidak mendapatkan penjelasan rinci dari AS.