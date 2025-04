Peran Pasukan AS Untuk Korsel di Semenanjung Korea Tidak Akan Berubah

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menekankan bahwa peran pasukan AS untuk Korea Selatan yang menjaga perdamaian di Semenanjung Korea tidak akan berubah. Hal tersebut disampaikan dalam pengarahan singkat pada hari Senin (31/03).Sehubungan dengan berita dari Washington Post pada hari Sabtu (29/03) terkait pernyataan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan Jeon Ha-kyu menyatakan bahwa berita tersebut bukanlah pernyataan resmi dari Pentagon, AS. Ia melanjutkan, bahwa militer Korea Selatan akan tetap menjaga postur kesiapsiagaan gabungan berdasarkan aliansi antara Korea Selatan dan AS.Menurut berita tersebut, Menteri Pete Hegseth mengumumkan dokumen dengan sembilan halaman yang mengandung 'pedoman strategis untuk melindungi negara' pada pertengahan bulan Maret.Dokumen itu mencantumkan bahwa Washington akan berfokus untuk melindungi wilayah daratan AS dan mencegah serangan di Taiwan oleh China. AS juga menekankan negara aliansi lainnya dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur untuk menghabiskan lebih banyak biaya pertahanan agar menjalankan peran utama dalam mencegah ancaman dari Rusia, Korea Utara, dan Iran.