KOSPI Turun 3% dan Ditutup Pada Kisaran 2.480 Hari Senin

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) merosot ke kisaran 2.480 pada hari pertama penjualan 'short selling' atau aksi jual kosong di pasar saham pada hari Senin (31/03). Hal itu terjadi akibat kekhawatiran terkait penerapan tarif resiprokal AS, dan aksi jual kosong yang baru diizinkan pemerintah.KOSPI turun 76,86 poin atau 3% dibandingkan dengan angka penutupan dalam sesi perdagangan sebelumnya, dan ditutup pada level 2.481,12 dalam sesi perdagangan hari Senin.Sementara itu, KOSDAQ, yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi ditutup pada level 672,85, dengan turun 20,91 poin atau 3,01% dibandingkan dengan angka penutupan perdagangan sebelumnya.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 6,4 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini pada angka 1.472,9 won per dolar.