Ekspor Korsel Naik 3,1% di Bulan Maret

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan meningkat lebih dari 3% dalam setahun di bulan Maret, membukukan pertumbuhan selama dua bulan berturut-turut.Menurut Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi pada hari Selasa (01/04), pengiriman keluar negara mencapai 58,2 miliar dolar AS bulan lalu, naik 3,1% dari tahun lalu.Pengiriman semikonduktor, yang merupakan komoditi ekspor utama Korea Selatan, naik 11,9% per tahun menjadi 13,1 miliar dolar AS bulan lalu, melampaui angka 10 miliar dolar AS setelah turun di bawah angka tersebut di bulan Februari.Ekspor mobil naik 1,2% per tahun menjadi 6,2 miliar dolar AS.Ekspor ke China turun 4,1%, sementara pengiriman ke Amerika Serikat naik 2,3% dari tahun sebelumnya bulan lalu.Impor naik 2,3% dalam setahun menjadi 53,3 miliar dolar di bulan Maret, menghasilkan surplus perdagangan sebesar 4,9 miliar dolar.