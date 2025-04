Picu Ketidakstabilan di Asia-Pasifik, Korut Mengecam Kerja Sama Militer AS-Jepang

Photo : YONHAP News

Korea Utara memaparkan komitemennya untuk membangun kekuatan penangkal yang kuat, sambil mengecam upaya Amerika Serikat dan Jepang yang memperkuat aliansi bilateral melalui koordinasi erat dengan Pasukan Jepang dan militer AS, yang dianggap sebagai faktor baru yang memicu ketidakstabilan strategis di kawasan.Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) mengabarkan pada hari Rabu (02/04), bahwa Wakil Direktur Jenderal Biro Umum Peralatan Kementerian Pertahanan mengatakan dalam pernyataan pada hari Selasa (01/04), produksi bersama senjata canggih yang didorong oleh AS dan Jepang, justru menambah faktor ketidakstabilan strategis baru di kawasan Asia-Pasifik, dan semakin meningkatkan ketegangan.Selanjutnya, pejabat tinggi itu menegaskan bahwa kerja sama militer AS dan Jepang yang semakin dipercepat berfokus pada menekan negara-negara di kawasan secara militer. Disebutkan pula bahwa upaya tersebut merupakan sinyal peringatan yang baru di kawasan Asia-Pasifik, termasuk negara-negara di Asia Timur Laut.Ia juga mengungkapkan bahwa untuk menghadapi lingkungan strategis yang tidak stabil tersebut, rezimnya akan membangun kekuatan penangkal yang kuat agar negara-negara musuh tidak memiliki pilihan selain membuang ambisi politik dan militer mereka, sebagai sebuah misi yang akan tetap menjadi prioritas utama di masa mendatang.