Penjabat Presiden Perintahkan Langkah-Langkah Darurat bagi Industri Terdampak Tarif Timbal Balik AS

Photo : YONHAP News

Penjabat Presiden Han Duck-soo meminta pemerintah untuk segera menyusun langkah-langkah darurat untuk mendukung industri dan perusahaan yang terdampak tarif timbal balik Amerika Serikat (AS), termasuk sektor otomotif.Penjabat Presiden Han menyampaikan hal tersebut dalam rapat darurat Satuan Tugas Strategi Keamanan Ekonomi yang diadakan Kamis (03/04) pagi di kantor pemerintah setelah menerima laporan mengenai kebijakan tarif timbal balik AS.Han menegaskan bahwa perang tarif global telah menjadi kenyataan dan menciptakan situasi genting sehingga pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengatasi krisis perdagangan itu.Khususnya, kepada Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya, Ahn Duk-geun, Penjabat Presiden menginstruksikan untuk menganalisis secara detail dampak serta rincian kebijakan tarif yang diumumkan hari itu bersama para pelaku usaha.Selain itu, Han meminta agar pemerintah segera berpartisipasi aktif dalam negosiasi dengan AS untuk meminimalkan dampak kebijakan AS itu seiring dimulainya tahap perundingan resmi.Setelah rapat satgas tersebut, pemerintah mengadakan Dialog Makroekonomi dan Isu Keuangan yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi untuk meninjau dampak kebijakan tarif AS terhadap pasar keuangan dan valuta asing.Selanjutnya, Menteri Ahn memimpin Rapat Penanggulangan Tarif AS yang melibatkan sektor publik dan swasta untuk membahas strategi respons bersama, termasuk langkah-langkah diplomasi ekonomi ke AS.Pada sore hari, Han kembali mengadakan rapat dengan perwakilan perusahaan utama dalam forum Satuan Tugas Strategi Keamanan Ekonomi untuk membahas langkah-langkah respons lebih lanjut.