Perang Tarif AS, Ekspor Korsel ke AS Diprediksi Turun 13%

Photo : YONHAP News

Perang tarif yang dipicu oleh Amerika Serikat (AS) dikhawatirkan akan mengakibatkan penurunan lebih dari 13% ekspor Korea Selatan ke AS.Menurut industri keuangan pada hari Minggu (06/04), Hana Bank (KEB) memproyeksikan bahwa tarif timbal balik 25% yang dikenakan AS terhadap Korea Selatan dapat menyebabkan penurunan lebih dari 13% ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat, dengan kerugian nilai tambah domestik melampaui 10,6 triliun won.Awal tahun ini, Institut Ekonomi Industri dan Perdagangan Korea memperkirakan bahwa jika AS mengenakan tarif 10% pada Meksiko dan Kanada, 60% pada China, dan 20% pada Korea Selatan dan negara-negara lain, ekspor Korea Selatan ke AS dapat turun hingga 13,1 persen.Lembaga Penelitian Ekonomi IBK juga memperkirakan bahwa jika Amerika Serikat memberlakukan tarif 25% terhadap Korea Selatan, ekspor ke AS akan menyusut hingga 12,8%, sementara ekspor secara keseluruhan akan turun hingga 4,8%.Selain itu, Kookmin Bank (KB) melaporkan bahwa tarif universal 10% terhadap semua barang impor AS yang mulai berlaku pada hari Sabtu (05/04) dapat mengurangi margin laba operasi bisnis Korea Selatan hingga 4%.