Mendag AS: AS Tidak Akan Tunda Tarif Resiprokal

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS), Howard Lutnick mengatakan bahwa AS tidak akan menunda tanggal dimulainya tarif resiprokal pada tanggal 9 April untuk negosiasi dengan mitra dagangnya.Lutnick mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CBS pada hari Minggu (06/04) bahwa pemerintahan Trump akan tetap teguh dalam menjalankan tarif timbal baliknya terhadap mitra dagang utama AS.Lutnick mengatakan bahwa selain tidak akan ada penundaan, tarif tersebut juga akan tetap berlaku dalam beberapa hari, bahkan beberapa minggu ke depan.Ia mengatakan bahwa Presiden AS, Donald Trump perlu mengatur ulang perdagangan global, seraya menambahkan bahwa selama ini negara-negara di dunia telah menetapkan tarif serupa terhadap AS, yang dinilai merugikan bagi perekonomian AS, dan hal itu harus diakhiri.Pada hari Rabu (02/04) lalu, Trump mengumumkan tarif dasar sebesar sepuluh persen untuk semua impor ke AS, yang mulai berlaku pada hari Sabtu (05/04), dan tarif "timbal balik khusus" untuk beberapa negara lainnya yang akan mulai berlaku pada hari Rabu (09/04).