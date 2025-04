Photo : YONHAP News

"K-Pop" menjadi kata kunci utama yang dipikirkan oleh warga negara asing (WNA) mengenai Korea Selatan.Menurut data 'Hallyu Global 2025' yang diumumkan oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata serta Badan Pengembangan Pertukaran Budaya Internasional Korea, 17,8% responden yang telah terekspos dengan konten Korea menyatakan 'K-Pop' sebagai hal pertama yang muncul dalam benak mereka ketika mengingat Korea Selatan.Selain K-Pop, diantara para responden, 11,8% memilih makanan Korea, 6,4% memilih kosmetik, dan 5,6% memilih film.Diantara artis K-Pop, BTS terpilih sebagai artis favorit oleh penggemar Korea selama tujuh tahun berturut-turut dengan 24,6%, sementara BLACKPINK menempati urutan ke-2 selama enam tahun berturut-turut.Kegemaran terhadap konten Korea mencapai 70,3%, naik 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya kegemaran terhadap Bahasa Korea yang mencapai 75,4%.Kegemaran terhadap konten Korea dari responden asal Filipina, Indonesia dan Thailand masing-masing mencapai 88,9%, 86,5%, dan 82,7%, serta waktu mengonsumsi konten Korea dalam satu bulannya mencapai 14 jam per orang.Drama Korea dari Netflix "Squid Game" menempati urutan puncak sebagai drama Korea terfavorit selama 4 tahun berturut-turut, dan disusul oleh "Queen of Tears" dan "Crash Landing on You."Film berjudul "Parasite" dipilih sebagai film favorit, sementara aktor Lee Min-ho menjadi aktor Korea yang paling digemari selama 12 tahun berturut-turut.58,9% penggemar Korea menjawab ada keinginan untuk membeli produk atau layanan Korea di masa depan, naik 8,2% dibandingkan tahun sebelumnya.Namun, persepsi negatif terhadap Hallyu turut meningkat, yaitu 37,5% persen dengan alasan 'terlalu komersil', 'ancaman Korea Utara' dan 'perlunya perlindungan konten negara sendiri.'Survei kali ini dilaksanakan secara online mulai tanggal 29 November hingga 27 Desember tahun lalu yang diikuti 26,400 partisipan yang berpengalaman dengan konten Korea dari 28 negara di dunia.