Korsel Catat Surplus Neraca Berjalan untuk 22 Bulan Berturut-turut pada Februari 2025

Photo : KBS News

Korea Selatan mencatat surplus neraca berjalan selama 22 bulan berturut-turut pada bulan Februari 2025.Menurut data awal dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Selasa (08/04), surplus neraca berjalan mencapai 7,18 miliar dolar AS untuk bulan Februari.Korea Selatan telah melaporkan surplus neraca berjalan selama 22 bulan berturut-turut sejak Mei 2023, dan ini merupakan catatan terpanjang ketiga sejak tahun 2000-an.Neraca barang mencatat surplus 8,18 miliar dolar AS di bulan Februari, meningkat tajam dari surplus 2,5 miliar dolar AS di bulan sebelumnya yang memiliki lebih sedikit hari kerja dikarenakan liburan Tahun Baru Imlek (Seollal).Ekspor naik 3,6% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 53,7 miliar dollar AS di bulan Februari, sementara impor naik 1,3% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 45,6 miliar dollar AS.