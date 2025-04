Menteri Perdagangan Korsel Bertolak ke AS untuk Negosiasikan Tarif Resiprokal

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan Korea Selatan menyatakan bahwa dia akan berpartisipasi secara aktif dalam negosiasi tarif resiprokal dan tarif Amerika Serikat lainnya untuk memasitkan Korea Selatan mendapatkan kesepakatan yang sebanding dengan negara lain.Menteri Perdagangan, Cheong In-kyo, memberikan pernyataan tersebut kepada wartawan di Bandara Internasional Incheon sesaat sebelum keberangkatannya menuju Washington, D.C. unuk mengadakan pertemuan dengan pejabat pemerintah AS selama dua hari.Cheong dijadwalkan untuk bertemu dengan anggota dewan perwakilan bidang perdagangan AS, Jamieson Greer dan beberapa pejabat lainnya.Menteri Cheong menerima baik komentar Presiden AS Donald Trump mengenai adanya kemungkinan penundaan atau pengurangan untuk sebagian tarif melalui proses negosiasi.Cheong menambahkan, bahwa pemerintah Korea Selatan menyayangkan keputusan AS untuk mengenakan tarif timbal balik sebesar 25% terhadap Korsel, dan berniat untuk mengangkat poin bahwa berdasarkan perjanjian perdagangan bebas bilateral Korsel-AS yang telah berjalan selama 12 tahun, tarif tersebut terlalu tinggi.Dia juga menekankan bahwa baja dan otomotif adalah produk ekspor utama Korea Selatan, dan memastikan negosiasi tarif untuk kedua komoditas tersebut dapat dilakukan dalam kunjungannya kali ini.