Korsel Kirimkan Bantuan Kemanusiaan Senilai 2 Juta Dolar AS Ke Myanmar

Photo : YONHAP News

Pemerintah menambahkan dukungan kemanusiaan senilai 2 juta dolar Amerika kepada Myanmar, yang mengalami kerugian akibat gempa dahsyat 28 Maret lalu.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan hari Selasa (08/04) bahwa pihaknya mengirimkan 500 unit tenda, 4 ribu unit botol air minum, dan 80 ribu unit selimut ke Myanmar, menyusul bantuan kemanusiaan 2 juta dolar AS yang telah disampaikan sebelumnya melalui Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada tanggal 31 Maret lalu.Pemerintah telah mengutus delegasi untuk mengetahui situasi di lokasi becana dan berkonsultasi dengan lembaga internasional mengenai bantuan barang yang dibutuhkan.Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Seoul telah memberikan bantuan kemanusiaan senilai total 34 juta dolar AS kepada Myanmar.Tahun lalu, pemerintah Korea Selatan menyalurkan dana bantuan 23 juta dolar AS melalui lembaga internasional, seperti UNICEF dan WFP untuk membantu penanganan krisis kemanusiaan yang dialami pengungsi Rohingya dari Myanmar dan negara-negara sekitarnya.