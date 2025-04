Trump Beri Petunjuk Negosiasi Ulang Pembagian Biaya Pertahanan AS-Korsel

Photo : KBS News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump telah mengisyaratkan kemungkinan untuk merundingkan kembali bagian Korea Selatan dari biaya pemeliharaan pasukan AS di Semenanjung Korea.Setelah pembicaraan teleponnya dengan Penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo pada hari Selasa (08/04), Trump mengatakan lewat platform Truth Social miliknya bahwa ia dan Han membahas surplus perdagangan Korea Selatan dengan AS serta tarif, pembuatan kapal, dan usaha patungan mengenai proyek jaringan pipa gas Alaska.Trump menambahkan bahwa ia juga membahas pembayaran untuk apa yang disebutnya sebagai "perlindungan militer besar-besaran" yang disediakan AS untuk Korea Selatan.Trump menambahkan bahwa kesepakatan besar untuk kedua negara kemungkinan besar akan tercapai dan tim inti Korea Selatan sedang dalam perjalanan menuju AS.Ia melanjutkan bahwa negosiasi negaranya dengan mitra dagangnya akan mencakup subjek lain selain perdagangan dan tarif.