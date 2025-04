KOSPI Merosot di Bawah Level 2.300 di Tengah Kekhawatiran Perang Tarif AS

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) mengalami kemerosotan di bawah level 2.300 akibat meningkatnya kekhawatiran akan dampak negatif tarif resiprokal AS.KOSPI di buka Rabu pagi (09/04) pada level 2.329,99, namun turun di bawah level 2.300 begitu tarif resiprokal AS resmi diberlakukan sekitar pukul 13.00 waktu Korea.Ini menandakan pertama kalinya level indeks tersebut turun di bawah level 2.300 sejak 1 November 2023.Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) ditutup pada level 2.239,70 dalam sesi perdagangan hari Rabu (09/04), turun 40,53 poin atau 1,74% dari hari penutupan sehari sebelumnya.Sementara itu, KOSDAQ, yang didominasi perusahaan-perusahaan teknologi ditutup pada level 643,39, dengan turun 15,06 poin atau 2,29% dibandingkan dengan angka penutupan perdagangan sehari sebelumnya.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 10,9 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini pada angka 1.484,1 won per dolar.