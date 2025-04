Korsel Memulai Pengembangan Teknologi Inti Untuk Kereta Hyperloop

Photo : KBS News

Pemerintah Korea Selatan secara resmi memulai pengembangan teknologi inti kereta Hyperloop (Hyperloop Transportation Technology, HTT) yang dirancang untuk menempuh jarak dari Stasiun Seoul ke Stasiun Busan dalam waktu kurang dari 20 menit dengan kecepatan maksimal 1.200 km per jam.Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan mengatakan pada Rabu (09/04) bahwa mulai tahun ini hingga 2027 mendatang, pemerintah akan menginvestasikan anggaran sebesar 12,7 miliar won untuk mengembangkan teknologi inti Hyperloop, yaitu teknologi levitasi magnetik dan propulsi.Melalui proyek ini, Kementerian tersebut berencana untuk mengembangkan dan menguji empat teknologi inti dalam sistem levitasi dan propulsi kendaraan, termasuk jalur khusus untuk Hyperloop, sistem elektromagnet superkonduktor, teknologi kendali perjalanan, dan desain serta produksi bodi kendaraan.Sistem transportasi Hyperloop atau HTT adalah sistem transportasi futuristik yang berkecepatan sangat tinggi dengan menggunakan teknologi yang memungkinkan kapsul Hyperloop bergerak di dalam tabung bertekanan rendah.Hyperloop disebut sebagai moda transportasi yang lebih cepat daripada pesawat penumpang, karena mampu mencapai kecepatan maksimal hingga 1.200 km per jam. Sistem ini juga lebih ramah lingkungan dan relatif tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca.Saat ini, kereta cepat KTX biasanya beroperasi dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam 52 menit tanpa pemberhentian dari Stasiun Seoul ke Stasiun Busan. Namun, dengan Hyperloop, perjalanan tersebut diperkirakan dapat ditempuh hanya dalam waktu kurang dari 20 menit.