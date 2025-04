Pemerintah Korsel Siap Dukung Ekspor dan Investasi Semikonduktor

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menyatakan akan menyiapkan langkah-langkah untuk mendukung ekspor semikonduktor menyusul rencana Amerika Serikat untuk mengenakan bea masuk pada produk tersebut.Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Energi, Ahn Duk-geun dalam pertemuan pada Kamis (09/04) dengan pelaku industri semikonduktor di Kantor Asuransi Perdagangan Korea, mengatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan berbagai langkah dukungan, seperti penanganan cepat terhadap hambatan ekspor, penguatan insentif investasi, dan pengembangan ekosistem industri.Pemerintah berencana menyediakan konsultasi jika perusahaan semikonduktor menghadapi kesulitan ekspor, serta sedang meninjau strategi untuk mengurangi beban biaya bahan dan komponen impor.Untuk memperluas permintaan di luar pasar AS, pemerintah juga akan meningkatkan penggunaan semikonduktor dalam negeri di pusat komputasi AI nasional, serta membuka jalur ekspor ke pusat data AI di Timur Tengah dan Asia Tenggara melalui dukungan kantor perdagangan setempat.Selain itu, dukungan untuk infrastruktur industri semikonduktor dan perbaikan regulasi juga akan diperkuat.Pemerintah juga menyatakan pihaknya akan berinvestasi dalam pengembangan tenaga kerja khusus di bidang semikonduktor dan mempercepat legislasi Undang-Undang Khusus Semikonduktor.Pertemuan tersebut dihadiri oleh perusahaan semikonduktor terpadu, perusahaan fabless, serta produsen bahan, komponen, dan peralatan.Pihak industri meminta pemerintah untuk aktif melakukan konsultasi dengan AS, serta memperluas dukungan berupa infrastruktur, insentif pajak dan keuangan, serta perbaikan regulasi agar investasi dalam negeri dapat berjalan stabil.Pihak industri mengkhawatirkan tarif timbal balik dapat menurunkan permintaan produk TI dan berdampak pada ekspor semikonduktor. Namun, karena kapasitas produksi AS terbatas dan perusahaan Korea Selatan masih mendominasi pasar produk bernilai tambah tinggi seperti HBM, dampak jangka pendek dari tarif dinilai tidak terlalu besar.Sebelumnya, pemerintah AS telah mengumumkan rencana pemberlakuan tarif timbal balik sebesar 25% terhadap Korea Selatan, dan menyatakan bahwa bea masuk juga akan diterapkan juga pada produk semikonduktor.Menteri Ahn menyatakan, pemerintah akan terus menjalin konsultasi erat dengan pihak AS, dan mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk segera menyusun kebijakan dukungan semikonduktor karena perang tarif tersebut juga merupakan perang untuk menarik investasi dari perusahaan.