Trump Tangguhkan Tarif Resiprokal Selama 90 Hari Terkecuali untuk China

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan penangguhan selama tiga bulan untuk tarif resiprokal yang mulai belaku Rabu (09/04), kecuali untuk China.Pada Rabu waktu setempat, Presiden Trump menaikkan tarif timbal balik kepada China dari 104% menjadi 125% setelah China melakukan tindakan pembalasan terhadap Amerika Serikat di pagi hari yang sama.Trump menulis pada akun media sosialnya, Truth Social, bahwa dia menaikkan tarif tersebut dengan alasan kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan oleh China terhadap pasar dunia, dan kenaikan tarif tersebut berlaku segera.Namun, Trump menambahkan bahwa tarif negara-negara lain yang menjadi subyek tarif resiprokal AS pada hari Rabu akan berangsur turun ke tarif dasar 10% yang mulai diberlakukan pada hari Sabtu (05/04) lalu.Trump menyebutkan lebih dari 75 negara telah mengontak AS untuk negosiasi, namun tidak satu pun dari negara-negara tersebut melakukan aksi retaliasi terhadap AS.