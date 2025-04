Komandan AS: Pengurangan Pasukan AS di Korsel Berpotensi Invasi oleh Korut

Photo : YONHAP News

Salah satu komandan utama militer Amerika Serikat menyatakan pertentangannya terhadap pengurangan pasukan AS di Korea Selatan dengan alasan meningkatnya kemungkinan Korea Utara melakukan invasi ke Selatan.Komandan Komando Indo-Pasifik, Laksamana Samuel Paparo menyampaikan pernyataan tersebut dalam sidang dengar pendapat Komite Angkatan Bersenjata Senat yang digelar pada hari Kamis (10/04) waktu setempat. Pernyataan itu menjadi sorotan karena sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengisyaratkan potensi pengurangan pasukan AS di luar negeri dengan mengaitkan pembagian biaya pertahanan dengan defisit perdagangan.Ia juga menyatakan kekhawatirannya bahwa pengurangan jumlah pasukan AS di Korea Selatan dapat melemahkan kemampuan militer AS untuk mendominasi di tengah konflik.Jenderal Xavier Brunson, Komandan Pasukan AS di Korea Selatan yang juga hadir dalam sidang menyetujui sentimen tersebut. Menurutnya, pengurangan pasukan AS di Korea Selatan akan menimbulkan masalah, dan menekankan bahwa misi pasukan AS di Korea Selatan juga mencakup peran dalam mengimbangi pengaruh Rusia dan China.Brunson menjelaskan, pasukan AS di Korea Selatan tidak hanya berfungsi sebagai penangkal provokasi Korea Utara, tetapi juga memiliki potensi strategis untuk memberikan tekanan terhadap Rusia di Laut Timur dan China di Laut Barat.