Korsel dan AS Bahas Penguatan Kerja Sama Di Sektor Galangan Kapal

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat, Cho Hyun-dong bertemu dengan penasihat Gedung Putih yang menangani urusan perkapalan, di tengah meningkatnya perhatian terhadap kerja sama di bidang galangan kapal sebagai 'kartu negosiasi' Korea Selatan untuk meredakan tekanan tarif resiprokal dari AS.Menurut Kedutaan Besar Korea Selatan di AS, pada Kamis (10/04) waktu setempat, Dubes Cho telah mengadakan pertemuan dengan Ian Bennett, Penasihat Senior di Kantor Kapasitas Industri Maritim, sebuah lembaga baru di bawah Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih yang menangani urusan galangan kapal.Kedutaan Besar menyampaikan bahwa kedua pihak membahas langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang galangan kapal berdasarkan hasil pembicaraan via telepon terbaru antara kedua kepala negara.Ketua Badan Negosiasi Perdagangan di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Korea Selatan, Cheong In-kyo yang mengunjungi Washington pada tanggal 8 hingga 9 April lalu, juga menyampaikan komitmen Seoul terhadap kerja sama di bidang galangan kapal dalam pertemuannya dengan otoritas perdagangan AS.Pemerintah Korea Selatan mengharapkan kerja sama di bidang galangan kapal dapat memainkan peran penting dalam memperkuat aliansi Korea Selatan dan AS, dan mengurangi dampak tarif dari pemerintahan Trump.