Seoul Turun Dari Posisi Ke-19 Ke Posisi Ke-24 Dalam Daftar Kota Terkaya Dunia

Photo : YONHAP News

Sebuah analisis global terbaru menunjukkan bahwa dari 50 kota terkaya di dunia pada tahun 2024, Seoul mengalami penurunan peringkat paling tajam dari tahun sebelumnya.Menurut laporan tahunan mengenai 50 Kota Terkaya di Dunia 2024 yang diterbitkan oleh Henley & Partners bekerja sama dengan New World Wealth pada hari Kamis (10/04), populasi miliuner yang tinggal di Seoul per bulan Desember tahun lalu tercatat sebanyak 66.000 orang, mengalami penurunan signifikan dibandingkan 82.500 orang pada tahun 2023.Dalam statistik tersebut, "miliuner" dimaksudkan sebagai individu yang memiliki aset likuid yang dapat diinvestasikan, seperti saham perusahaan publik, uang tunai, dan mata uang kripto senilai lebih dari 1 juta dolar AS, atau sekitar 1,47 miliar won.Sebagai hasilnya, Seoul yang sebelumnya berada di posisi ke-19 sebagai kota terkaya di dunia pada tahun 2023, turun lima peringkat ke posisi ke-24 pada tahun lalu.Kepala Riset di New World Wealth menyatakan bahwa penurunan nilai tukar won Korea Selatan merupakan faktor utama di balik penurunan tersebut, yang didorong oleh situasi politik dan aksi unjuk rasa belakangan ini.Dalam laporan tersebut, kota New York tetap berada di posisi pertama, diikuti oleh Bay Area di California Utara, Tokyo dan Singapura.