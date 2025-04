AS Tidak Kecualikan Smartphone dan Komputer dari Tarif Resiprokal

Photo : KBS News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, membantah bahwa beberapa perangkat elektronik seperti smartphone dan komputer bebas dari tarif resiprokal.Melalui akun media sosialnya, Truth Social pada Minggu (13/04), Trump mengklarifikasi bahwa 'tidak akan ada pengecualian' tarif resiprokal bagi beberapa perangkat elektronik seperti yang tertera dalam daftar kode pengecualian tarif yang diterbitkan melalui panduan Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS sehari sebelumnya.Daftar tersebut mencakup 20 kategori produk, seperti komputer, laptop, disk drive, dan peralatan pemrosesan data otomatis, serta perangkat semikonduktor, chip memori, dan layar panel datar.Menurut Trump, barang-barang tersebut hanya dipindahkan ke dalam kategori tarif yang berbeda. Dia menambahkan, tidak ada negara yang luput dari perhatian AS dalam upaya mereka melakukan transaksi yang tidak adil dan menghalangi AS melalui tarif non-moneter, terutama China.Presiden AS tersebut juga menyebutkan bahwa penyelidik tarif keamanan nasional pemerintah AS akan meninjau seluruh rantai pemasokan barang-barang elektronik.