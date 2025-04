Animasi Korsel

Photo : YONHAP News

Sebuah animasi Korea Selatan menimbulkan sensasi besar di Amerika Serikat.Menurut Box Office Mojo hari Sabtu (12/04), animasi berjudul "The King of Kings" yang dirilis pada hari Jumat (11/04) lalu di Amerika Utara berhasil menempati urutan kedua di box office dengan jumlah penjualan menembus 7 juta dolar Amerika dalam satu hari setelah ditayangkan.Animasi "The King of Kings" merupakan animasi 3D yang disutradarai oleh Jang Seung-ho asal Korea Selatan yang diadaptasi dari buku anak "The Life of Our Lord" karya Charles Dickens.Kisah tersebut tidak asing bagi para penonton di dunia Barat, dan bintang-bintang Hollywood seperti Pierce Brosnan, Oscar Isaac, dan lainnya turut mengambil bagian sebagai pengisi suara.Media-media setempat menyatakan rasa kagum kesuksesan animasi Korea Selatan tersebut, dan memprediksi bahwa popularitasnya akan semakin meningkat menjelang Hari Paskah.