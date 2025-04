Trump Pertimbangkan Pengecualian Tarif untuk Suku Cadang Mobil

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan cara membantu beberapa perusahaan kendaraan motor, dan sedang mempertimbangkan pengecualian tarif untuk suku cadang mobil.Trump menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya oleh wartawan tentang barang-barang tertentu yang sedang dipertimbangkan untuk pengecualian tarif sementara dalam sebuah pertemuan dengan Presiden El Salvador, Nayib Bukele di Gedung Putih pada hari Senin (14/04).Trump mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan langkah untuk membantu beberapa perusahaan kendaraan bermotor, dengan menambahkan bahwa produsen mobil menggunakan suku cadang yang diproduksi di Kanada, Meksiko, dan tempat-tempat lain, dan AS memutuhkan waktu untuk memproduksi suku cadang tersebut sendiri.Tarif 25% Trump untuk mobil mulai berlaku pada tanggal 3 April, dengan tarif untuk suku cadang mobil utama, seperti mesin dan transmisi akan mulai berlaku sebelum tanggal 3 Mei.Ketika ditanya tentang kemungkinan pengecualian tarif untuk produk Apple dan telepon pintar, Trump mengatakan bahwa ia tidak berubah pikiran, tetapi ia adalah orang yang sangat "fleksibel".Sementara itu, AS telah meluncurkan investigasi terhadap impor semikonduktor dan farmasi sebagai bagian dari langkah untuk mengenakan tarif pada sektor tersebut.Dalam sebuah pemberitahuan di Federal Register AS pada hari Senin, Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa mereka memulai investigasi terhadap impor semikonduktor, peralatan pembuatan chip, farmasi dan bahan farmasi untuk memeriksa dampaknya terhadap keamanan nasional negara tersebut.Investigasi yang dimulai pada tanggal 1 April tersebut, diperintahkan berdasarkan Pasal 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962. Berdasarkan undang-undang tersebut, presiden AS memiliki kewenangan untuk menyesuaikan impor ke AS ketika ia memutuskan bahwa impor tersebut mengancam keamanan nasional. Investigasi harus diselesaikan dalam waktu 270 hari sejak diumumkan.Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick mengatakan pada hari Minggu (13/04) bahwa tarif untuk semikonduktor akan diberlakukan dalam satu atau dua bulan