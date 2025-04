Menkeu AS: Pembicaraan Perdagangan dengan Korsel Dijadwalkan Minggu Depan

Photo : YONHAP News

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Scott Bessent yang memimpin negosiasi perdagangan pemerintahan Trump, dilaporkan mengatakan bahwa pembicaraan perdagangan dengan Korea Selatan dijadwalkan pada minggu depan.Bessent menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Senin (14/04) selama wawancara dengan Bloomberg TV, dengan mengatakan bahwa AS telah melakukan pembicaraan dengan Vietnam minggu lalu dan pembicaraan dengan Jepang dijadwalkan pada hari Rabu (16/04).Bessent mengatakan bahwa pembicaraan akan segera berlangsung.Ketika ditanya apakah ada negara yang diharapkan menyelesaikan negosiasi sebelum jeda 90 hari pada tarif timbal balik, Bessent mengatakan bahwa kemungkinan ada banyak negara.Ia menambahkan bahwa mungkin tidak ada dokumen perjanjian perdagangan resmi, tetapi AS akan mencapai kesepakatan dan bergerak maju dari sana.Sementara itu, Wall Street Journal pada hari Senin mengutip sumber yang mengatakan bahwa Bessent memprioritaskan negosiasi dengan lima negara, termasuk Korea Selatan, Inggris, Australia, India, dan Jepang.