Photo : YONHAP News

Penetapan Korea Selatan sebagai "negara sensitif" oleh Amerika Serikat (AS) akan mulai berlaku pada hari Selasa (15/04), yang menimbulkan kekhawatiran tentang kerja sama bilateral dalam kegiatan sains, teknologi, dan penelitian.Pada bulan Januari, Departemen Energi AS mengumumkan bahwa Korea Selatan telah ditambahkan ke "Daftar Negara Sensitif dan Negara Tertentu Lainnya" yang berlaku mulai tanggal 15 April.Akibatnya, para peneliti Korea Selatan perlu menyerahkan dokumentasi yang relevan dan memperoleh persetujuan terpisah setidaknya 45 hari sebelum mengunjungi lembaga penelitian AS.Prosedur keamanan tambahan juga akan berlaku bagi pejabat Departemen Energi AS atau peneliti terafiliasi yang mengunjungi Korea Selatan.Pemerintah Seoul telah mengadakan diskusi tingkat kerja dengan Washington dalam upaya untuk menghapus negara tersebut dari daftar.Kedua negara dilaporkan telah mencapai konsensus tentang penghapusannya, tetapi diperlukan lebih banyak waktu bagi prosedur administratif di pihak AS untuk menerapkan perubahan tersebut.