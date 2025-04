Korsel Dan AS Gelar Latihan Udara Gabungan, Kerahkan Pembom B-1B

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikattelah menggelar latihan udara gabungan dengan melibatkan pengerahan pembom strategis B-1B milik AS.Latihan ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan penangkal yang diperluas milik AS kepada publik baik di dalam negeri maupun luar negeri secara rutin. Jet tempur F-35A dan F-16 milik Angkatan Udara Korea Selatan, serta F-16 milik Amerika Serikat pun turut ambil bagian dalam latihan tersebut.Kementerian itu menuturkan bahwa latihan tersebut juga menunjukkan kemampuan penangkal terpadu antara Korea Selatan dan AS dalam menghadapi ancaman berkelanjutan dari program nuklir dan misil Korea Utara yang semakin canggih, serta memperkuat interoperabilitas kekuatan gabungan kedua negara.Selanjutnya, ditambahkan pula bahwa Korea Selatan dan AS berkomitmen untuk memperkuat kerja sama aliansi bilateral, sambil terus memperluas latihan gabungan berdasarkan koordinasi yang erat, guna menahan dan merespons ancaman dari Korea Utara.