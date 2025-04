Konten Korsel Nomor Dua Paling Banyak Ditonton di Dunia Berdasarkan Netflix

Photo : YONHAP News

Laporan baru menyebutkan konten Korea Selatan semakin populer di seluruh dunia di Netflix dan berhasil menempatkan Korea Selatan di posisi kedua setelah Amerika Serikat (AS) sebagai penyedia konten global.Menurut laporan yang dirilis pada hari Selasa (16/04) oleh firma riset pasar Ampere Analysis, sejak tahun 2023 konten Korea Selatan berada di posisi kedua setelah konten AS dalam hal total jam tonton yang tercatat di Netflix.Konten Korea Selatan menyumbang delapan hingga 9% dari semua jam tonton di layanan streaming global, tepat di belakang AS yang menyumbang 56- 59%Korea Selatan berada di urutan negara utama Netflix seperti Inggris dan Jepang, dengan konten Inggris menyumbang tujuh hingga delapan persen dari jam tonton dan konten Jepang empat hingga lima persen.Ampere mengatakan 17% dari 500 acara non-Amerika terpopuler di Netflix berasal dari Korea Selatan.Jumlah penonton konten Korea Selatan di Netflix telah meningkat berkat seri "Squid Game," drama romansa "Love Next Door" dan program hiburan "Culinary Class Wars."