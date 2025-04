Menkeu Korsel Akan Bertemu dengan Menkeu AS Minggu Depan

Photo : YONHAP News

Menteri Keuangan Korea Selatan, Choi Sang-mok akan bertemu dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Scott Bessent minggu depan di sela-sela pertemuan menteri keuangan G20 di AS.Kementerian Keuangan Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu (16/04) bahwa Departemen Keuangan AS mengusulkan pembicaraan mengenai isu-isu perdagangan yang tertunda antara kedua negara selama perjalanan Choi ke AS minggu depan.Seorang pejabat kementerian mengatakan koordinasi sedang dilakukan mengenai daftar peserta dalam pembicaraan dan jadwal, sembari menekankan bahwa AS yang meminta pertemuan tersebut.Bessent yang saat ini memimpin negosiasi perdagangan pemerintahan Trump, mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Selasa (15/04) bahwa pembicaraan antara AS dan Korea Selatan dijadwalkan untuk minggu depan.