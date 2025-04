Pesawat Pembom Strategis AS B-1B Dikerahkan Di Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat(AS) menggelar latihan militer gabungan antara dua negara di udara dengan mengerahkan pesawat pembom strategis AS B-1B pada hari Selasa (15/04).Latihan kali ini dilaksanakan untuk memperlihatkan kemampuan sistem pencegahan AS yang diperluas terhadap misil dan nuklir Korea Utara dengan mengerahkan pesawat termpur Korea Selatan seperti F-35A dan F-16, serta pesawat tempur AS F-16.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menjelaskan bahwa latihan tersebut digelar untuk meningkatkan kemampuan operasi antara pasukan Korea Selatan dan AS.Pihaknya menambahkan bahwa Korea Selatan dan AS akan aktif melaksanakan latihan militer gabungan untuk mencegah ancaman Korea Utara berbasis kerja sama erat dua negara.Khususnya, pesawat pembon strategis B-1B mampu melakukan penerbangan dari pangkalan AS di Guam menuju Semenanjung Korea dalam waktu dua jam dengan kecepatan maksimal Mach 1,25, atau sekitar 1543 kilomenter per jam.Selain B-1B, kapal induk bertenaga nuklir AS, Carl Vinson juga berpartisipasi di dalam latihan militer gabungan dua negara 'Freedom Shield' di Busan pada bulan lalu.Korea Utara mengajukan protes tinggi atas pengerahan aset strategis AS ke Semenanjung Korea.