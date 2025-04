Polisi Geledah Kantor Kepresidenan Terkait Dugaan Penghalangan Penahanan Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Tim kepolisian spesial penyelidik kasus deklarasi darurat militer oleh Yoon Suk Yeol melakukan penggeledahan di Kantor Kepresidenan di Seoul.Tim spesial tersebut mengatakan pada Rabu (16/04), bahwa pihaknya telah mengerahkan tim penyelidik ke Kantor Kepresidenan dan beberapa lokasi lainnya untuk menyelidiki dugaan bahwa Yoon dan Kepala Tim Pengamanan Presiden, Kim Sung-hoon, telah melakukan penghalangan terhadap penahanan mantan presiden Korea Selatan tersebut pada bulan Januari lalu.Penggeledahan berfokus pada telepon terenkripsi di Kantor Kepresidenan, kantor Tim Pengamanan Presiden, dan kediaman resmi Kepala Tim Pengamanan Presiden.e and the official residence of the agency’s chief.Tim penyelidik juga berencana untuk menyita rekaman dari kamera pengawasan di kantor kepresidenan Yoon sebagai bagian dari penyeledikan terkait mantan Menteri Keamanan dan Administrasi, Lee Sang-min.Lee dituduh telah memberikan instruksi kepada petugas untuk mematikan saluran listrik dan air outlet media saat Korea Selatan berada di bawah darurat militer pada tanggal 3 Desember lalu.