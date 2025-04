Korut Menentang Pengerahan Pesawat Pengebom Strategis B-1B AS ke Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Korea Utara mengecam keras latihan udara gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang melibatkan pengebom strategis B-1B pada 15 April lalu. Mereka menyebutkan tidak akan mentoleransi ancaman sekecil apapun dari kekuatan musuh.Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Utara, melalui pernyataan yang disampaikan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Kamis (17/04), menyatakan pengerahan B-1B di Semenanjung Korea sebagai ancaman yang nyata terhadap keamanan negaranya dan provokasi serius yang meningkatkan ketegangan militer di wilayah.Ia juga menyoroti pengerahan aset strategis AS seperti kapal selam nuklir, pengebom strategis, dan kapal induk ke wilayah Korea Selatan semakin sering terjadi dan tindakan seperti itu telah menjadi rutin militer biasa, bukan lagi langkah darurat.Lebih lanjut, Korea Utara memperingatkan bahwa tindakan militer angkuh AS dapat berdampak negatif yang serius terhadap keamanan mereka sendiri.Aset strategis militer AS telah dikerahkan ke sekitar Semenanjung Korea hampir setiap bulan di tahun ini.Korea Utara mengeluarkan argumen balasan atas nama pejabat tinggi Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri ketika pengebom B-1B dikerahkan pada Januari dan Februari lalu.