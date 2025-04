Ekspor Korsel ke AS Turun 15,7% pada Bulan Maret

Photo : YONHAP News

Ekspor baja Korea Selatan ke Amerika Serikat turun lebih dari sepuluh persen pada bulan Maret karena tarif impor baja sebesar 25 persen yang diberlakukan pemerintahan Trump mulai berlaku pada tanggal 12 Maret.Menurut Asosiasi Perdagangan Internasional Korea pada hari Jumat (18/04), ekspor baja Korea Selatan ke AS mencapai 1,04 miliar dolar, turun 15,7 persen dari bulan yang sama tahun lalu. Berat ekspor juga turun 15,5 persen menjadi 710.000 ton di bulan Maret.Beberapa pengamat percaya bahwa penurunan ekspor baja Korea Selatan ke AS pada bulan Maret mungkin sebagian besar disebabkan oleh langkah-langkah tarif baja AS yang dimulai pada bulan Maret.Pemerintah Trump mengenakan tarif sebesar 25 persen untuk impor baja dan tarif 10 persen untuk impor aluminium. Langkah tersebut secara efektif membatalkan kesepakatan kuota tarif yang ditandatangani AS dan Korea Selatan pada tahun 2018, di mana tidak ada tarif yang dikenakan pada baja dari Korea Selatan hingga maksimum sekitar 2,6 juta ton.Industri baja Korea berencana untuk secara proaktif mengatasi lingkungan perdagangan yang baru dengan memperluas produksi lokal untuk menghindari tarif dalam jangka panjang.