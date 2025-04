Korsel dan AS Akan Adakan Konsultasi Perdagangan 2+2 Minggu Ini

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan mengadakan negosiasi tarif "2+2" pada minggu ini, yang melibatkan menteri keuangan dan perdagangan kedua negara.Pada hari Minggu (20/04), Menteri Keuangan Korea Selatan, Choi Sang-mok dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Korea Selatan, Ahn Duk-geun akan mengadakan "konsultasi perdagangan" dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer di Washington D.C.Rencananya negosiasi tersebut akan berlangsung pada pukul 21:00 hari Kamis (24/04) waktu Korea.Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa konsultasi tersebut diatur atas permintaan Amerika Serikat. Kedua belah pihak sedang membahas rincian jadwal dan agenda pertemuan.Pemerintah Korea Selatan juga bersiap untuk kemungkinan Presiden AS Donald Trump terlibat langsung dalam negosiasi, termasuk potensi permintaan kenaikan biaya pertahanan.